В Подмосковье ограничения по работе экономики продлят до 18 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продлении введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений на работу предприятий до следующего понедельника, 18 мая.

Напомним, что 11 мая российский президент Владимир Путин в ходе совещания в главами регионов заявил о том, что 12 мая завершается режим нерабочих дней.

"Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника", — отметил Андрей Воробьев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице будут введены новые меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. В частности, в столице ввели правила, ограничивающие передвижения по городу.

Также ношение масок в общественном транспорте Москвы стало обязательным. С 12 мая в столице начался первый этап выхода из режима ограничений. Запущены стройки, начался ремонт дорог. На работу возвращаются только те, кому необходимо быть именно на рабочем месте.