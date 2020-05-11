В последние дни, несмотря на то, что близится середина мая, погода еще не установилась. О том, какая погода ожидается в ближайшие дни, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода сейчас изменчивая. Говоря о том, будет ли она у нас теплая или холодная, можно сказать, что будет и то, и другое.

Например, сегодня и завтра погода будет теплой. Сегодня она будет примерно соответствовать июньской погоде: температурный фон около 20 градусов, малооблачно, солнечно.

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Завтра за счет того, что приблизится ложбина низкого давления и центр европейской России окажется на восточной периферии этой ложбины, будут мощные потоки южного, юго-западного воздуха, и температура поднимется завтра до 24-26 градусов. Это соответствует июльской погоде, ведь средняя дневная температура июля 23-25 градусов.

Затем эта ложбина переместится на северо-восток, и уже завтра же к вечеру начнется заметное понижение температуры. Уже воздушные массы будут перемещаться сначала с запада, потом с севера-запада, а потом с севера, а затем будет резкое понижение температуры. Вот уже к вечеру, к 21:00, температура воздуха понизится почти на 15-20 градусов, то есть в ночь на среду температура будет около 5-7 градусов, а днем она повысится в среду только до 10-12.

И вот мы сразу переместимся в апрель, минуя май, то есть были сегодня мы в июне, завтра — в июле, а послезавтра вот уже не в мае, а в апреле, температура будет ниже нормы, например, на 4-5 градусов.

До конца недели, в общем, существенных изменений не прогнозируется. Температурный фон от 1 до 5 градусов ночью, днем около 9-13 градусов.

Кроме того, завтра во второй половине еще и дождь ожидается, грозовая деятельность и усиление ветра до 15-20 метров в секунду", — сообщил эксперт.