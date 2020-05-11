Все семьи с детьми от трех лет получат единоразовую выплату

Все российский семьи с детьми от трех до 16 лет получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов.

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — отметил глава государства.

По словам Путина, помощь получат все, кто в ней нуждается.