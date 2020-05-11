Путин назначил федеральную доплату социальным работникам

Социальные работники России получат федеральную доплату. Такое решение принял президент Владимир Путин.

Об этом он сообщил в ходе своего обращения к россиянам.

"Сотрудники социальных учреждений несут сейчас повышенную нагрузку и риски. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля", — заявил глава государства.

Выплаты за апрель будут начислены "задним числом".

Таким образом, врачи, которые работают в социальных учреждениях, получат доплату в 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если они работают непосредственно с коронавирусными больными, сумма составит 60 тысяч рублей.

Социальные работники и педагоги получат по 25 тысяч рублей. Если есть прямая работа с инфицированными, то сумма составит 35 тысяч рублей. Младший медицинский персонал получит по 15 и 20 тысяч рублей соответственно, а технический персонал — по 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

По решению президента, с 12 мая в России заканчивается обязательный общероссийский режим самоизоляции. Поэтапный выход их режима ограничений начинают региональные власти. В стране по-прежнему сохранится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.