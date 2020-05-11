Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин получили поручение от президента страны Владимира Путина ежемесячно докладывать о снятии ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
Первый доклад должен быть представлен к 12 мая.
"Правительству Российской Федерации совместно с рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с учетом развития эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и прогнозных сценариев распространения такой инфекции подготовить, утвердить и довести до сведения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапной отмене в субъектах Российской Федерации ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры их поэтапной отмены и последовательность действий при такой отмене с учетом региональных особенностей", — сказано в тексте поручения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.