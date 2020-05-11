Докладывать о снятии ограничений будут Мишустин и Собянин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин получили поручение от президента страны Владимира Путина ежемесячно докладывать о снятии ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Первый доклад должен быть представлен к 12 мая.