Полиция рассказала, где чаще всего нарушают самоизоляцию в России

Жители южных регионов России чаще других нарушают режим самоизоляции. Им не уступают жители Приморского края.

В этих субъектах составлено наибольшее число протоколов за нарушение карантинного режима.

"По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан", — рассказал журналистам начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

Он отметил, что некоторые нарушители выходят из дома не из-за необходимости, а из чувства противоречия установленным правилам. При этом большинство россиян все же придерживается ограничительных мер.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Екатеринбурге 9 мая задержали 880 нарушителей самоизоляции. На всех составлены протоколы, нарушители получат штрафы. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.