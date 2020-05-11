Жители южных регионов России чаще других нарушают режим самоизоляции. Им не уступают жители Приморского края.
В этих субъектах составлено наибольшее число протоколов за нарушение карантинного режима.
"По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан", — рассказал журналистам начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
Он отметил, что некоторые нарушители выходят из дома не из-за необходимости, а из чувства противоречия установленным правилам. При этом большинство россиян все же придерживается ограничительных мер.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Екатеринбурге 9 мая задержали 880 нарушителей самоизоляции. На всех составлены протоколы, нарушители получат штрафы. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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