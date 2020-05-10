Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей

В Пенсионном фонде России рассказали, кому положена прибавка к пенсии в размере 5700 рублей.

В 2020 году надбавку получат некоторые категории пенсионеров. Например, тем, кто в текущем году отметил 80-летие. Исключение - инвалиды I группы, поскольку она уже получают повышенную пенсию.

Также надбавку не получат те, кто уже получают социальную пенсию, а также пенсионеры, которым не хватало стажа на момент выхода на пенсию. Прибавку перечислят автоматически, для её получения не нужно никуда ходить.