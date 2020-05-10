Министерство просвещения вместе с Роспотребнадзором разработали новые правила сдачи ЕГЭ в условиях коронавируса. Школьников будут рассаживать зигзагом.
"По сути, это ситуация, когда дети сидят — один человек за партой, в зигзагообразной рассадке, чтобы максимально увеличить расстояние между детьми. При этом термометрия, обработка рук, обработка всех помещений, предварительная и более частая, а также обеззараживание воздуха в помещении", — отметил Дмитрий Глушко.
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