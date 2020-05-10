Путин рассказал о картине, которая впечатлила его до слез

Президент России Владимир Путин рассказал, что самое большое влияние на него произвела картина "Рабовладельцы".

Он увидел эту картину на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". Экспозиция была представлена в московском Манеже осенью прошлого года.

На картине "Рабовладельцы" изображен боец немецкой армии времен правления Адольфа Гитлера. Он застрелил молодую беременную женщину, а затем убрал пистолет в кобуру.