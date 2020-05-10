Президент России Владимир Путин рассказал, что самое большое влияние на него произвела картина "Рабовладельцы".
Он увидел эту картину на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". Экспозиция была представлена в московском Манеже осенью прошлого года.
На картине "Рабовладельцы" изображен боец немецкой армии времен правления Адольфа Гитлера. Он застрелил молодую беременную женщину, а затем убрал пистолет в кобуру.
"Это пробирает прямо до слез", — пояснил Путин.
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