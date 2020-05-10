Вывозной рейс из Испании подешевел с 32000 рублей до 200 евро

Представитель Минкомсвязи РФ сообщил о снижении цены на вывозной рейс из Испании в Россию. Стоимость билетов на самолет "Аэрофлота" c Тенерифе с 14 мая будет 200 евро, а не 32 тысячи рублей, как сообщалось ранее.