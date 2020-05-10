Представитель Минкомсвязи РФ сообщил о снижении цены на вывозной рейс из Испании в Россию. Стоимость билетов на самолет "Аэрофлота" c Тенерифе с 14 мая будет 200 евро, а не 32 тысячи рублей, как сообщалось ранее.
"Изменена стоимость перелета на рейсе #AFL2549 "Тенерифе — Барселона — Петербург — Москва". Она составит 200 евро. Всем, кто оплатил более дорогие билеты, "Аэрофлот" вернет деньги", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram.
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