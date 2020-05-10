Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе "Евровидение" в текущем году, заявила о готовности сделать это в следующем году.
Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение" был отменен из-за падении коронавируса.
"Если нас позовут, если еще раз дадут нам шанс поучаствовать в этом, это будет хорошо. Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то", — рассказали вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.