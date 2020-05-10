Группа Little Big готова представить Россию на "Евровидении-2021"

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе "Евровидение" в текущем году, заявила о готовности сделать это в следующем году.

Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение" был отменен из-за падении коронавируса.