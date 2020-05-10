Министерство просвещения России готово отменить основной государственный экзамен в текущем году, если эпидемиологическая ситуация в стране обострится.
Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Глушко.
"Мы готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено. Но только при очень неблагоприятном развитии ситуации", — пояснил заместитель министра.
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