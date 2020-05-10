На сайте "Бессмертного полка" опубликовали фото Гиммлера

На официальном сайте онлайн-акции "Бессмертный полк" появилась фотография одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера под именем полковника СССР Василия Алексеева из Ростова-на Дону.

"Это, конечно, провокация, проявление какого-то слабого человеческого сознания", — сообщил лидер движения "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.

В ближайшее время фотографию пообещали удалить с сайта.