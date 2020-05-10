Заместитель министра Дмитрий Глушко заявил о том, что министерство просвещения не хочет начинать следующий учебный год раньше времени, поскольку в этом году июнь и так выпадает из нормальных летних каникул у школьников.
"Очень бы не хотелось", — заявил Глушко, отвечая на вопрос о том, есть ли планы начать учебный год немного раньше сентября, в эфире радио "Комсомольская правда".
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