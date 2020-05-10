Минпросвещения не собирается начинать учебный год раньше времени

Заместитель министра Дмитрий Глушко заявил о том, что министерство просвещения не хочет начинать следующий учебный год раньше времени, поскольку в этом году июнь и так выпадает из нормальных летних каникул у школьников.