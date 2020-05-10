В России стало меньше случаев домашнего насилия

Режим самоизоляции, начавший действовать с апреля, благотворно повлиял на ситуацию с домашним насилием в российских семьях. Об этом пишет "ТАСС", ссылаясь на данные пресс-службы МВД.

Так, еще в марте правоохранители зафиксировали свыше 13 тысяч случаев домашнего насилия в семье, с наступлением "карантинного" апреля количество таких случаев снизилось до 7,7 тысячи — это на 23,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем ранее был зафиксирован рост обращений в связи с домашними побоями: за время самоизоляции их количество выросло в 2,5 раза.