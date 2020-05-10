Пресс-служба посольства Украины в США сообщила о том, что граждане Украины будут вывезены из Нью-Йорка рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
"Информируем о проведении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса по маршруту Нью-Йорк-Киев 20 мая этого года", — сказано в сообщении на сайте дипломатического ведомства.
При покупке билетов пассажирам предлагается пройти обязательную домашнюю самоизоляцию или помещение в обсерватор.
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