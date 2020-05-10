О возвращении Украинцев из Нью-Йорка

Пресс-служба посольства Украины в США сообщила о том, что граждане Украины будут вывезены из Нью-Йорка рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"Информируем о проведении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса по маршруту Нью-Йорк-Киев 20 мая этого года", — сказано в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

При покупке билетов пассажирам предлагается пройти обязательную домашнюю самоизоляцию или помещение в обсерватор.