Пресс-служба Минздрава России сообщила о том, что если будет много нарушений "масочного режима", это может привести к новым заражениям и продлению ограничительных мер.
"Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии",- сказал Чуланов, которого цитирует пресс-служба.
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