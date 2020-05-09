Онлайн-акция "Бессмертный полк" собрала почти 3 млн участников

Почти три миллиона человек приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк". Ещё на протяжении нескольких недель будет продолжаться трансляция видеоматериала с фотографиями и информацией о героях Великой Отечественной войны.

Организаторы акции получили 2877681 заявок на участие. Об этом сообщила официальный представитель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Ольга Байбулова.