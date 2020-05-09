Почти три миллиона человек приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк". Ещё на протяжении нескольких недель будет продолжаться трансляция видеоматериала с фотографиями и информацией о героях Великой Отечественной войны.
Организаторы акции получили 2877681 заявок на участие. Об этом сообщила официальный представитель общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Ольга Байбулова.
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