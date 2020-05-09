Путин пообещал: "Бессмертный полк" пройдет по Красной площади

Президент России Владимир Путин обратился к участникам патриотической акции "Бессмертный полк", которая в этом году проходит в онлайн-режиме.

Глава государства пообещал, что россияне обязательно пройдут строем "Бессмертного полка" с портретами своих близких по Красной площади.