Президент России Владимир Путин обратился к участникам патриотической акции "Бессмертный полк", которая в этом году проходит в онлайн-режиме.
Глава государства пообещал, что россияне обязательно пройдут строем "Бессмертного полка" с портретами своих близких по Красной площади.
"Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце, и так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы ещё пройдём", — пояснил Путин.
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