Ухудшение экономической ситуации на фоне распространения коронавируса нового типа, а также пенсионная реформа могут негативно отразиться на размере пенсий работающих жителей России.
Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Количество баллов, которые они не могут заработать для пенсии в конце своего трудового стажа, очень депрессивно влияет на размер их пенсии", - пояснил экономист.
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