Работающим пенсионерам могут снизить пенсии

Ухудшение экономической ситуации на фоне распространения коронавируса нового типа, а также пенсионная реформа могут негативно отразиться на размере пенсий работающих жителей России.

Такое мнение высказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.