Популярная актриса Наталья Орейро решила порадовать россиян в знаменательный для нашего народа день. Она спела песню Булата Окуджавы "И только нам нужна одна победа" на русском языке.
Также актриса поздравила всех с праздником Победы и пожелала мира во всем мире. Примечательно, что Орейро исполнила песню на практически чистейшем русском языке без акцента.
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