В честь Дня Победы Наталья Орейро спела на русском языке

Популярная актриса Наталья Орейро решила порадовать россиян в знаменательный для нашего народа день. Она спела песню Булата Окуджавы "И только нам нужна одна победа" на русском языке.

Также актриса поздравила всех с праздником Победы и пожелала мира во всем мире. Примечательно, что Орейро исполнила песню на практически чистейшем русском языке без акцента.