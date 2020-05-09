Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам назвал День Победы "самым дорогим праздником".
"От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно", — обратился к россиянам глава государства.
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