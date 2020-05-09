Воздушный парад начался в Москве

В Москве начался воздушный Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В нём принимают участие 75 самолетов, в том числе и новейшие истребители пятого поколения Су-57.

Всего по стране в 9 мая в воздух поднимутся более 600 самолетов и вертолетов, чтобы отметить годовщину победы над фашизмом.