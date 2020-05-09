В Москве начался воздушный Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В нём принимают участие 75 самолетов, в том числе и новейшие истребители пятого поколения Су-57.
Всего по стране в 9 мая в воздух поднимутся более 600 самолетов и вертолетов, чтобы отметить годовщину победы над фашизмом.
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Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.