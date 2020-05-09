Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, а затем обратился к жителям страны. Трансляцию мероприятия проводили федеральные телеканалы.
Российский лидер поздравил россиян с Днем Победы, а также заявил, что 75-летний юбилей победы над фашизмом будет отмечен "широко и достойно".
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Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.