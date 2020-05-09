Путин поздравил жителей России с Днем Победы

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, а затем обратился к жителям страны. Трансляцию мероприятия проводили федеральные телеканалы.

Российский лидер поздравил россиян с Днем Победы, а также заявил, что 75-летний юбилей победы над фашизмом будет отмечен "широко и достойно".