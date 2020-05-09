В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрасывать мусор

В Роспотребнадзоре решили ответить россиянам, которые часто интересуются, можно ли заразиться коронавирусом при выходе на улицу, например, для выбрасывания мусора. В ведомстве утверждают, что в таком случае риск заражения равен нулю.

"Жители при утилизации мусора не имеют риска инфицирования", - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Однако россиян призвали соблюдать меры предосторожности: не прикасаться к мусорным контейнерами и по возвращении домой обязательно вымыть руки.