В Роспотребнадзоре решили ответить россиянам, которые часто интересуются, можно ли заразиться коронавирусом при выходе на улицу, например, для выбрасывания мусора. В ведомстве утверждают, что в таком случае риск заражения равен нулю.
"Жители при утилизации мусора не имеют риска инфицирования", - сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Однако россиян призвали соблюдать меры предосторожности: не прикасаться к мусорным контейнерами и по возвращении домой обязательно вымыть руки.
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