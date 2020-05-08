Протоиерей Смирнов госпитализирован с подозрением на коронавирус

Глава патриаршей комиссии по делам семьи 69-летний протоиерей Дмитрий Смирнов, который заявил, что COVID-19 — это "чрезвычайно полезное явление", попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом.

Сообщается, что врачи оценивают состояние Дмитрия Смирнова как стабильное. Из-за перенесенной операции и пожилого возраста он попадает в группе риска.

3 мая протоиерей принимал участие в литургии, после которой заявил, что пандемия COVID-19 очень "полезное явление", так как оно позволяет людям проявлять свои лучшие качества.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян изменить свое отношение к мигрантам. Он считает, что мигранты будут составлять большинство населения России. Кроме того, протоирей Смирнов отметил, что по отношению к России правильнее использовать термин "вырождаемость" вместо "рождаемости", так как численность населения России стремительно снижается, а запрета на аборты нет.