Глава патриаршей комиссии по делам семьи 69-летний протоиерей Дмитрий Смирнов, который заявил, что COVID-19 — это "чрезвычайно полезное явление", попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом.
Сообщается, что врачи оценивают состояние Дмитрия Смирнова как стабильное. Из-за перенесенной операции и пожилого возраста он попадает в группе риска.
3 мая протоиерей принимал участие в литургии, после которой заявил, что пандемия COVID-19 очень "полезное явление", так как оно позволяет людям проявлять свои лучшие качества.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян изменить свое отношение к мигрантам. Он считает, что мигранты будут составлять большинство населения России. Кроме того, протоирей Смирнов отметил, что по отношению к России правильнее использовать термин "вырождаемость" вместо "рождаемости", так как численность населения России стремительно снижается, а запрета на аборты нет.
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