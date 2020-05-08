Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на рост цен на продукты в российских супермаркетах. Она отметила, что это было ожидаемым явлением, однако долго такая ситуация не продлится. Об этом пишет РИА "Новости".
"Действительно, у нас в апреле очень был большой рост продовольственных цен. Это вполне естественно и ожидаемо в условиях, когда повышенный спрос на продовольственные товары. При этом на непродовольственные товары рост был значительно меньше, а на услуги — совсем небольшой", — сказала Набиуллина, добавив, что в дальнейшем последует снижение продовольственной инфляции.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.