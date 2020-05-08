Набиуллина заявила об ожидаемом подорожании продуктов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на рост цен на продукты в российских супермаркетах. Она отметила, что это было ожидаемым явлением, однако долго такая ситуация не продлится. Об этом пишет РИА "Новости".