Фонд "Мои друзья" начал сбор денег для бездомных

Благотворительный фонд "Мои друзья" совместно с проектом "Убежище" начал сбор средств для помощи гражданам, которых коронавирусная пандемия оставила без средств к существованию и без жилья. На собранные средства участники фонда арендуют хостелы и приглашают туда всех нуждающихся. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на сайт фонда "Мои друзья".

"В эти убежища заселяются люди, которые по какой-либо причине остались без жилья, пожилые люди, а также обращаются и жертвы домашнего насилия", — говорится на сайте фонда.

Всем заселившимся предоставляют питание, средства гигиены и необходимые лекарства.