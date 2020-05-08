Благотворительный фонд "Мои друзья" совместно с проектом "Убежище" начал сбор средств для помощи гражданам, которых коронавирусная пандемия оставила без средств к существованию и без жилья. На собранные средства участники фонда арендуют хостелы и приглашают туда всех нуждающихся. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на сайт фонда "Мои друзья".
"В эти убежища заселяются люди, которые по какой-либо причине остались без жилья, пожилые люди, а также обращаются и жертвы домашнего насилия", — говорится на сайте фонда.
Всем заселившимся предоставляют питание, средства гигиены и необходимые лекарства.
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