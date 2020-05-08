Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у некоторых беременных пациенток с подтвержденным коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме, а в единичных случаях даже приводит к летальному исходу. Об этом пишет РИА "Новости".
"Хотя беременные нечасто заражаются и болеют, но тем не менее мы имеем уже в том числе и тяжелых пациентов и вынуждены констатировать, что есть уже и летальные исходы среди беременных, рожениц и родильниц, небольшое количество, единичные случаи, но тем не менее каждая жизнь бесценна", — сказал Мурашко в ходе заседания президиума фракции "Единая Россия".
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