Мурашко рассказал о беременных пациентках с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у некоторых беременных пациенток с подтвержденным коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме, а в единичных случаях даже приводит к летальному исходу. Об этом пишет РИА "Новости".