У трети россиян из-за пандемии изменились рабочие обязанности

Согласно новому исследованию Kelly Services и "Авито Работа", треть россиян (33%) отметила, что содержание их работы поменялось полностью или частично (31%). Однако обязанности 36% опрошенных не изменились. Объём работы 45% респондентов сократился, а 25% не могут оценить изменение рабочей нагрузки. 22% респондентов продолжают работать в обычном режиме, а 7% пожаловались на возросшую нагрузку.

В каких сферах выросла рабочая нагрузка?

Отмечается, что больше всего нагрузки выросли в медицине и фармацевтике, клинических исследованиях, торговле медоборудованием, госуправлении, образовании и телекоме. В компаниях, которые перешли на удаленную работу или продолжили работу даже в условиях пандемии, 35% сотрудников не заметили изменений. 22% сотрудников компаний, испытывающих трудности, попали под сокращение. Ещё столько же получили предупреждения о грядущих сокращениях.

"Еще 20% опрошенных заявили о сокращении количества рабочих часов или отмене премиальной части оклада (20%). 16% респондентов, не имеющих возможности выполнять свою работу дистанционно, продолжают выходить на работу", — сообщает исследование.

Снижение доходов и вынужденный отпуск

Кроме того, 32% сотрудников взяли вынужденный отпуск по требованию работодателя. Ещё 68% респондентов рассказали о падении доходов. Особенно это актуально для спортклубов, салонов красоты, туризма, гостиничного бизнеса, ресторанов и других пострадавших предприятий.