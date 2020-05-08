В школах Московской области могут разрешить свободное посещение дистанционных занятий после майских праздников до конца учебного года. Единственное условие — у учеников, которые не планируют "приходить" на уроки, должны быть выставлены итоговые оценки. Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
"Школа вправе разрешить свободное посещение дистанционных занятий до окончания учебного года, но только после выставления итоговых отметок", — говорится в сообщении ведомства.
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина отметила, что с 12 мая обучение в школах, колледжах и вузах продолжится в дистанционном формате.
"Учебный год завершится в соответствии с учебным графиком каждой конкретной школы. В большинстве подмосковных школ — это 22 или 29 мая. Точную дату можно узнать на сайте школы или уточнить у своего классного руководителя", — добавила министр.
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