В школах Подмосковья могут разрешить свободное посещение занятий

В школах Московской области могут разрешить свободное посещение дистанционных занятий после майских праздников до конца учебного года. Единственное условие — у учеников, которые не планируют "приходить" на уроки, должны быть выставлены итоговые оценки. Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"Школа вправе разрешить свободное посещение дистанционных занятий до окончания учебного года, но только после выставления итоговых отметок", — говорится в сообщении ведомства.

Дистанционное обучение в образовательных учреждениях Подмосковья продолжится с 12 мая

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина отметила, что с 12 мая обучение в школах, колледжах и вузах продолжится в дистанционном формате.