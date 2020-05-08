Режим самоизоляции — это идеальное время для того, чтобы поддерживать своё тело в форме. И пусть спортзалы закрыты — самостоятельные занятия спортом никто не отменял. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журоварассказала "Правде.Ру", как мотивировать себя заняться спортом, даже если никогда раньше не ходил в спортзал.
"На самом деле столько сейчас ресурсов, возможностей. И звезды дают какие-то свои советы. Лучше, конечно, я бы здесь обратила внимание, если мы говорим про интернет-ресурсы, все равно человеку нужно включить, что-то смотреть. Один он вряд ли себе придумает упражнения, особенно если он их не делал. Очень много сейчас есть профессиональных инструкторов, которые дают даже некие бесплатные онлайн и не онлайн-уроки. Этим, конечно, можно воспользоваться. Прямо набирать, смотреть, делать самому, что нравится. Причем у каждого есть свои предпочтения, свои интересы. Просто сам для себя "хочу руки подкачать или пресс, живот убрать, или стройности добавить".
Есть разные комплексы. Какие-то есть особенности фигуры, и кто-то хочет их изменить. Как мужчины, так и женщины. И поэтому сейчас это самое время. Оно появилось у всех. Если так все усталые, после работы или до работы кто-то не выспавшись, заходит в спортзал. А сейчас ты дома, совершенно спокойно, такое хорошее время. Чуть ли не каждый день можно заниматься абсолютно точно. И здесь просто столько возможностей сейчас в интернете, огромное количество. Поэтому просто это для себя нужно найти, именно для себя, почувствовать, что мне нравится этот человек, как преподает. Можно пересмотреть несколько и, исходя из этого, придерживаться.
Плюс я бы сказала, что здесь нельзя без здорового питания, потому что сейчас, будучи в самоизоляции, можно так напитаться, потом мы выкатимся такими колобками все из дома. Я бы тоже обратила внимание, что тут надо следить обязательно за тем, что едим. Стараться все-таки отдавать предпочтение здоровой еде, но не переедать. Тоже есть куча советов в интернете. Сейчас можно все онлайн читать, смотреть. На это обратить внимание.
Если есть дети, вообще, хорошо с детьми. У меня есть дети. У них еще тренировки. Когда ты с ними вместе, соревноваться начинаешь. У россиян такая особенность, что мы очень любим соревноваться. Если поставить себе цель с ребенком, что я сегодня столько раз отжалась, вот столько — даже какие-то такие моменты уже подстегнут каждый день это делать. Ставить для себя задачу: я вчера сделала столько-то раз упражнение, а на следующий день я должен сделать вот столько.
Кстати, самое интересное! Может быть, для кого-то покажется примитивно. В спорте у нас так же: мы повторяем одно и то же многие-многие годы. Но мы знаем, что ты сегодня уже сделал 10 раз, а завтра ты уже сделаешь 20 раз, а послезавтра — уже 30 раз. Это тоже задача. Потом утяжелители добавляешь, гантельки. За время самоизоляции можно заниматься спокойно. Может быть, немножко кажется скучно. Но близких надо привлечь", — посоветовала олимпийская чемпионка.
К сожалению, иногда самая сложная задача — это встать с дивана. Светлана Журова дала совет тем, кто в течение долгого времени пытается начать заниматься спортом "с завтрашнего дня" или "с понедельника". Так как же мотивировать себя?
"Дойти до зеркала, посмотреть на себя и не быть довольным собой. Потому что если все время лежать на диване, точно через неделю ты собой будешь недоволен. Надо к зеркалу подходить чаще и тогда замотивируешься сразу", — поделилась Журова.
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