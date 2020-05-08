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Источник Правда.Ру

Олимпийская чемпионка: как мотивировать себя на занятия спортом

Общество

Режим самоизоляции — это идеальное время для того, чтобы поддерживать своё тело в форме. И пусть спортзалы закрыты — самостоятельные занятия спортом никто не отменял. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журоварассказала "Правде.Ру", как мотивировать себя заняться спортом, даже если никогда раньше не ходил в спортзал.

"На самом деле столько сейчас ресурсов, возможностей. И звезды дают какие-то свои советы. Лучше, конечно, я бы здесь обратила внимание, если мы говорим про интернет-ресурсы, все равно человеку нужно включить, что-то смотреть. Один он вряд ли себе придумает упражнения, особенно если он их не делал. Очень много сейчас есть профессиональных инструкторов, которые дают даже некие бесплатные онлайн и не онлайн-уроки. Этим, конечно, можно воспользоваться. Прямо набирать, смотреть, делать самому, что нравится. Причем у каждого есть свои предпочтения, свои интересы. Просто сам для себя "хочу руки подкачать или пресс, живот убрать, или стройности добавить".

Свободное время и возможности появились у всех

Есть разные комплексы. Какие-то есть особенности фигуры, и кто-то хочет их изменить. Как мужчины, так и женщины. И поэтому сейчас это самое время. Оно появилось у всех. Если так все усталые, после работы или до работы кто-то не выспавшись, заходит в спортзал. А сейчас ты дома, совершенно спокойно, такое хорошее время. Чуть ли не каждый день можно заниматься абсолютно точно. И здесь просто столько возможностей сейчас в интернете, огромное количество. Поэтому просто это для себя нужно найти, именно для себя, почувствовать, что мне нравится этот человек, как преподает. Можно пересмотреть несколько и, исходя из этого, придерживаться.

Нельзя без здорового питания

Плюс я бы сказала, что здесь нельзя без здорового питания, потому что сейчас, будучи в самоизоляции, можно так напитаться, потом мы выкатимся такими колобками все из дома. Я бы тоже обратила внимание, что тут надо следить обязательно за тем, что едим. Стараться все-таки отдавать предпочтение здоровой еде, но не переедать. Тоже есть куча советов в интернете. Сейчас можно все онлайн читать, смотреть. На это обратить внимание.

Надо привлечь близких

Если есть дети, вообще, хорошо с детьми. У меня есть дети. У них еще тренировки. Когда ты с ними вместе, соревноваться начинаешь. У россиян такая особенность, что мы очень любим соревноваться. Если поставить себе цель с ребенком, что я сегодня столько раз отжалась, вот столько — даже какие-то такие моменты уже подстегнут каждый день это делать. Ставить для себя задачу: я вчера сделала столько-то раз упражнение, а на следующий день я должен сделать вот столько.

Кстати, самое интересное! Может быть, для кого-то покажется примитивно. В спорте у нас так же: мы повторяем одно и то же многие-многие годы. Но мы знаем, что ты сегодня уже сделал 10 раз, а завтра ты уже сделаешь 20 раз, а послезавтра — уже 30 раз. Это тоже задача. Потом утяжелители добавляешь, гантельки. За время самоизоляции можно заниматься спокойно. Может быть, немножко кажется скучно. Но близких надо привлечь", — посоветовала олимпийская чемпионка.

Как встать с дивана и начать заниматься?

К сожалению, иногда самая сложная задача — это встать с дивана. Светлана Журова дала совет тем, кто в течение долгого времени пытается начать заниматься спортом "с завтрашнего дня" или "с понедельника". Так как же мотивировать себя?

"Дойти до зеркала, посмотреть на себя и не быть довольным собой. Потому что если все время лежать на диване, точно через неделю ты собой будешь недоволен. Надо к зеркалу подходить чаще и тогда замотивируешься сразу", — поделилась Журова.

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Темы спорт мотивация самоизоляция светлана журова олимпийская чемпионка
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