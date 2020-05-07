Заявки на участие в акции "Бессмертный полк — онлайн", которая состоится в День Победы, подали уже около 2 миллионов россиян. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров во время онлайн-конференции.
Напомним, акция "Бессмертный полк — онлайн", которая в этом году впервые состоится в виртуальном пространстве, будет транслироваться на медиаэкранах по всей стране. Кроме того, её покажут площадки онлайн-кинотеатров, телеканалы СТС и "Победа". Посмотреть акцию можно будет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и, конечно же, на официальном сайте акции.
"Чуть больше недели прошло с того момента, когда мы в этой студии презентовали этот проект, за столь небольшое время мы уже получили около 2 млн заявок на участие", — заявил Макаров.
По его словам, количество заявок на участие в акции увеличивается с каждым днём.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.