Для участия в акции "Бессмертный полк" зарегистрировались 2 млн россиян

Заявки на участие в акции "Бессмертный полк — онлайн", которая состоится в День Победы, подали уже около 2 миллионов россиян. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров во время онлайн-конференции.

Где можно будет посмотреть "Бессмертный полк" в онлайн-формате?

Напомним, акция "Бессмертный полк — онлайн", которая в этом году впервые состоится в виртуальном пространстве, будет транслироваться на медиаэкранах по всей стране. Кроме того, её покажут площадки онлайн-кинотеатров, телеканалы СТС и "Победа". Посмотреть акцию можно будет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и, конечно же, на официальном сайте акции.

"Чуть больше недели прошло с того момента, когда мы в этой студии презентовали этот проект, за столь небольшое время мы уже получили около 2 млн заявок на участие", — заявил Макаров.

По его словам, количество заявок на участие в акции увеличивается с каждым днём.