Врач дал совет о том, как убедить ребенка носить маску

Глава отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина посоветовала родителям подбирать своим детям средства защиты с учетом размера головы ребенка. По словам врача, лучше всего отдать предпочтение многоразовым маскам и регулярно стирать их после каждого возвращения с улицы домой.

"Для детей имеет смысл приобрести многоразовую маску по размеру, потом её регулярно стирать и проглаживать утюгом. Дети хорошо приспособляются, если они понимают, что родители занимают однозначную позицию, что им необходимо подчиниться, они подчинятся", — пояснила она радиостанции "Говорит Москва".

Как объяснить ребенку, что маска — это необходимость?

Как утверждает главный инфекционист Подмосковья Елена Мескина, родителям следует проявить терпение и настойчивость. Только так удастся объяснить ребенку необходимость носить маску и дать понять, что снимать её ни в коем случае нельзя. Если же домочадец категорически отказывается соблюдать это требование, то его необходимо поставить перед выбором — либо носить маску, либо исключить все контакты.