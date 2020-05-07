На предприятиях Московской области, которые начнут работу с 12 мая, появится новая должность — стюард. В первую очередь они будут отвечать за соблюдение санитарных норм и контролировать состояние здоровья сотрудников организаций.
"На всех предприятиях должно быть ответственное лицо или группа сотрудников, отвечающих за соблюдение санитарных требований. А учитывая текущую ситуацию, это должно стать стандартом работы всех предприятий", — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает, что такой контроль будет залогом работы предприятия без потери сотрудников. Кроме прочих обязанностей, стюарды будут измерять работникам температуру, следить за соблюдением социальной дистанции, графиком посещения столовой, распределением перерывов, а также гигиеной и дезинфекцией в помещениях.
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