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Источник Правда.Ру

Депутат ГД: отмена экзаменов в 9-ых классах – правильное решение

Общество

В этом году выпускные экзамены из девятого класса нужно отменить. Причина тому — неравные условия для подготовки.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин. Он напомнил, что четвертую четверть школьники учатся дистанционно, что привело к огромному количеству проблем. Во-первых, не все дети имеют необходимую технику — ноутбуки, планшеты, компьютеры, не всем доступен качественный интернет, которого почти нет, например, в селах.

"Поэтому условия для подготовки к ОГЭ у ребят в 9 классе были совершенно неравные. Не все учителя готовы работать в этом режиме. Поэтому, я думаю, что правильное решение — это аттестовать ребят по итогам текущей успеваемости в 9 классе, а дальше уже то, что не догнали, наверстывать в 10 и 11 классах", — отметил Смолин.

Он подчеркнул, что полное среднее образование в России является общедоступным и бесплатным, поэтому с зачислением детей в десятые классы проблем быть не должно.

"Сейчас другая проблема: у нас половина детей не идут в 10 класс, боясь единого государственного экзамена. Половина детей идут в систему среднего профобразования не потому, что они потом обязательно хотят быть рабочими, специалистами среднего звена, а потому, что после среднего профобразования ты не сдаешь ЕГЭ, а можешь зачисляться в вузы на других основаниях. Поэтому здесь проблем нет. А что касается школ с программами повышенной сложности, они тоже могут ориентироваться на текущую успеваемость, наверное, принимать будут отличников или тех, у кого 4 и 5", — рассказал депутат.

Напомним, что 5 мая министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что рассматривается вопрос об отмене основного государственного экзамена для девятиклассников.

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Темы огэ экзамен олег смолин девятиклассники
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