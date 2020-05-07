Жительница города Салехард пострадала от рук мошенников, которые на протяжении нескольких месяцев проводили с ней платные сеансы псевдоисцеления. Об этом пишет "Ura.ru".
По данным следствия, о "чудо-целителях" женщина узнала из телепередачи: ведущая предлагала позвонить им и обратиться за помощью, что и сделала потерпевшая.
«На протяжении нескольких месяцев мошенники проводили с ней сеансы псевдоисцеления», — рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.
В итоге весь "курс" обошелся женщине в 5 миллионов рублей.
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