Жительница Салехарда заплатила 5 миллионов за "исцеление" по телефону

Жительница города Салехард пострадала от рук мошенников, которые на протяжении нескольких месяцев проводили с ней платные сеансы псевдоисцеления. Об этом пишет "Ura.ru".

По данным следствия, о "чудо-целителях" женщина узнала из телепередачи: ведущая предлагала позвонить им и обратиться за помощью, что и сделала потерпевшая.

«На протяжении нескольких месяцев мошенники проводили с ней сеансы псевдоисцеления», — рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

В итоге весь "курс" обошелся женщине в 5 миллионов рублей.