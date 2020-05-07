Минздрав ожидает наступления пика заражений коронавирусом

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов заявил о том, что в ближайшие две недели можно ожидать пик заражений коронавирусом. Сначала он начнется в Москве, а потом будет зафиксирован в регионах.