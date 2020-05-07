Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов заявил о том, что в ближайшие две недели можно ожидать пик заражений коронавирусом. Сначала он начнется в Москве, а потом будет зафиксирован в регионах.
"Вероятнее всего, если мы обратимся к тем моделям развития эпидемии, которые были сделаны ранее, нам следует ожидать пика где-то в ближайшую неделю-две, после этого, скорее всего, наступит плато, стабилизация заболеваемости, после чего будет постепенное снижение", — сказал Чуланов в эфире канала "Россия 24".
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