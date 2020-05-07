Эксперт сравнила Россию и США в ситуации с коронавирусом

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Бабкина заявила о том, что уровень заражений коронавирусом у жителей России на один миллион населения гораздо меньше, чем в США.

"Выход России на пятое место по заболеваемости коронавирусом, учитывая темпы прироста заболеваемости и наращивание объемов тестирования, выглядит достаточно ожидаемо. Более адекватную картину ситуации дают скорее цифры заболеваемости на 1 миллион населения- согласно им, в России данный показатель составляет 1214, что в 2 раза меньше, чем, например, в США, где эта цифра равна 3816. Это дает надежду, что ситуация остается под контролем с точки зрения стабильности медицинской системы", — рассказала Бабкина.

Доцент также отметила, что прогнозы на будущее относительно коронавируса давать нелегко, но она уверена в том, что Москва справится с этим раньше, чем регионы.