В метро Москвы установили 800 санитайзеров для рук

В московском метрополитене установили 800 санитайзеров для дезинфекции рук. Пассажиры общественного транспорта уже сейчас могут воспользоваться ими на 150 станциях подземки, пользующихся наибольшей популярностью.

Другие меры предосторожности в общественном транспорте столицы

Кроме того, во всём общественном транспорте Москвы с 12 мая начнёт действовать обязательный масочно-перчаточный режим. За отсутствие средств защиты москвичам будут выписывать штрафы. Однако те, кто не обзавёлся маской заблаговременно, смогут купить "гигиенический комплект" в торговом автомате в метро. Стоимость набора из маски и перчаток составит 50 рублей.

Напомним, с 22 апреля проезд в общественном транспорты столицы возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной картой.

Текущая эпидемиологическая ситуация в Москве

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 6 703 случая заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 7 мая количество инфицированных составляет 92 676 человек. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что реальное число заболевших может достигать 300 000 человек. От COVID-19 в Москве скончались 905 пациентов, а вылечились от инфекции — 9 227 человек.