Российских мужчин предложили обучать в "школах отцовства"

Общественники собираются обратиться к правительству России с необычной просьбой. Как рассказал председатель общественного движения "Мужской путь" Андрей Брезгин, в нашей стране должны появиться специальные кризисные центры для "отцов" и детей. Для участия в этой инициативе мужчин будут обучать в специальных "школах отцовства".

Как заявил Андрей Брезгин, "Школы отцовства" откроются на базе вновь созданных кризисных центров. В них мужчины смогут получить консультацию специалистов, обучиться и стать социальными наставниками для ребят из неблагополучных или неполных семей. Отмечается, что "отцы" будут заниматься с детьми в кружках по робототехнике, шахматам, столярному делу, реконструкции и других.

"Предполагается, что дети будут вовлекаться в различную деятельность под руководством наставника-мужчины. Он будет выступать в качестве "компенсационного механизма" — транслировать мальчикам правильные мужские модели поведения, делиться с ними знаниями и навыками в процессе диалога и взаимодействия", — объяснил руководитель движения "Мужской путь".

Почему нужно открывать кризисные центры для "отцов" и детей?

Общественники считают необходимым введение социального наставничества. Сегодня в трети российских семей дети растут без отцов и не видят перед собой мужского примера. Как отмечает Брезгин, недостаток общения с отцом приводит к возникновению психологических проблем у ребёнка.