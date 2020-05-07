Росавиация сообщила о сформированном предварительном графике по возвращению россиян из Турции, Израиля, Испании, США, Бали, Таиланда, Индии и Вьетнама до 15 мая.
"Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 15 мая. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина", — сообщили в Росавиации.
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