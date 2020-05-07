В Гусь-Хрустальном планируют установить памятник гранёному стакану

В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области собираются установить памятник гранёному стакану. Да-да, тому самому, из которого раньше пили чай в вагонах поездов, с блюдцем и в подстаканнике. Этот необычный проект может стать участником Всероссийского конкурса новых достопримечательностей "Культурный след", который продлили до 16 мая.

Почему памятник граненому стакану появится именно в Гусь-Хрустальном?

Именно Гусь-Хрустальный считается неофициальной родиной этого предмета посуды, запомнившегося каждому в советские времена. На многочисленных стекольных заводах города выпускали огромное количество гранёных стаканов, которые в дальнейшем поставлялись во все уголки Советского Союза.

Как будет выглядеть новый памятник?

Автор идеи планирует установить памятник в виде фонтана — вода должна стекать из стакана, который будет находиться при этом в подстаканнике и стоять на блюдце. Однако есть и обратная сторона у этой инициативы — в будущем пространство рядом с памятником может стать излюбленным местом для празднования Дня граненого стакана (и не только 11 сентября).