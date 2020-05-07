Россияне стали реже получать водительские удостоверения

В России стали реже получать водительские удостоверения. В прошлом году их получили 1,33 миллиона человек, а в 2018 году — на 17 тысяч больше. Отмечается, что чаще всего право на управление автомобилем получали в Подмосковье — 111,4 тысячи, а также в Москве — 79,9 тысячи.

Жители какого региона реже других получают водительские удостоверения?

В Краснодарском крае выдали 50,4 тысячи прав, в Санкт-Петербурге — 49,3 тысячи, а в Башкирии — 44,1 тысячи. Меньше всего водительских удостоверений выдали на Чукотке — в этом регионе их получили всего 157 человек.

С чем связано сокращение числа россиян, получающих водительские права?

Автоюрист Тимур Маршани считает, что сокращение числа россиян, которые получили водительские удостоверения, моэет быть связано с тенденцией отказа от личного автотранспорта. Как он отметил, содержание авто становится невыгодным из-за штрафов, проблем с парковками, эксплуатацией и другими сложностями.