В России стали реже получать водительские удостоверения. В прошлом году их получили 1,33 миллиона человек, а в 2018 году — на 17 тысяч больше. Отмечается, что чаще всего право на управление автомобилем получали в Подмосковье — 111,4 тысячи, а также в Москве — 79,9 тысячи.
В Краснодарском крае выдали 50,4 тысячи прав, в Санкт-Петербурге — 49,3 тысячи, а в Башкирии — 44,1 тысячи. Меньше всего водительских удостоверений выдали на Чукотке — в этом регионе их получили всего 157 человек.
Автоюрист Тимур Маршани считает, что сокращение числа россиян, которые получили водительские удостоверения, моэет быть связано с тенденцией отказа от личного автотранспорта. Как он отметил, содержание авто становится невыгодным из-за штрафов, проблем с парковками, эксплуатацией и другими сложностями.
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