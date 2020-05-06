Из Шанхая вывозным рейсом в Россию вылетели 123 пассажира

Минтранс РФ сообщил на своей странице в Twitter о том, что вывозной рейс из Китая вылетел в Санкт-Петербург и Москву. На борту самолета находятся 123 пассажира.

"Рейс "Аэрофлота" 7207 Шанхай — Санкт-Петербург — Москва вылетел в 17:27 мск. 127 пассажиров", — говорится в сообщении.

Примерное время прибытия вывозного рейса в Санкт-Петербург — 03:24 мск 7 мая.