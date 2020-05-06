Во время самоизоляции в России вырос спрос на электромангалы

Руководитель направления "Дом и сад" маркетплейса AliExpress в России Алла Подгорная рассказала о том, как идут продажи товаров для отдыха на природе. По словам специалиста, в период самоизоляции наблюдается интересная тенденция — россияне переходят с классических мангалов на электрические.

Что россияне покупают для отдыха на даче?

Спрос на мангалы в период самоизоляции вырос почти на 600% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные модели среди россиян — электрические. Однако полноценные мангалы и коптильни для дачи по-прежнему пользуются спросом.

Кроме того, почти на 300% выросли продажи садовых инструментов. Самыми популярными товарами в этой категории стали бензопилы, культиваторы и триммеры для газона. А что касается других товаров для сада, то лидерами в этой категории стали садовые тележки и приспособления для полива и опрыскивания. Продажи товаров для сада выросли на 800%.