Сегодня, 6 мая, представители Общественной палаты Саратова, управления торговли администрации города и администрации Фрунзенского района проверили наличие медицинских масок в аптеках города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Хуже всего ситуация с масками оказалась во Фрунзенском районе города. Участники рейда посетили пять сетевых аптек, и в четырёх из них масок в продаже не оказалось. По словам фармацевтов, они закончились ещё на прошлой неделе. А из-за отсутствия товара на складах поставщиков невозможно закупить новые партии.
Однако, как отмечается в сообщении, в других районах города купить маски гораздо проще, чем в центре. Представители управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей нашли медицинские маски в 28 аптеках из всех 56 посещенных в рамках проверки. Средняя цена маски держится в районе 37,7 рубля.
"Маски в свободной продаже и в достаточном для обеспечения безопасности населения количестве имелись в 28 аптеках. Легче всего их было приобрести в аптеках Заводского и Ленинского районов, а также в Кировском и Волжском районах", — рассказали в мэрии.
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