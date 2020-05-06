Представители мэрии проверили наличие масок в аптеках Саратова

Сегодня, 6 мая, представители Общественной палаты Саратова, управления торговли администрации города и администрации Фрунзенского района проверили наличие медицинских масок в аптеках города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В каких районах города проще всего приобрести маски?

Хуже всего ситуация с масками оказалась во Фрунзенском районе города. Участники рейда посетили пять сетевых аптек, и в четырёх из них масок в продаже не оказалось. По словам фармацевтов, они закончились ещё на прошлой неделе. А из-за отсутствия товара на складах поставщиков невозможно закупить новые партии.

Однако, как отмечается в сообщении, в других районах города купить маски гораздо проще, чем в центре. Представители управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей нашли медицинские маски в 28 аптеках из всех 56 посещенных в рамках проверки. Средняя цена маски держится в районе 37,7 рубля.