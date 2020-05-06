На Ставрополье откроют мемориальный комплекс в честь героев ВОВ

Осенью 2020 года в городе Буденновске Ставропольского крае откроется мемориальный комплекс "Аллея славы героев". Как сообщают в краевом управлении по информационной политике, на аллее установят памятники труженикам тыла и детям войны.

"В юбилейный год Великой Победы на Ставрополье установят памятники труженикам тыла и детям войны. На сегодняшний день в городе продолжаются работы по созданию мемориального комплекса, откроется "Аллея славы героев" уже в сентябре и станет еще одним знаковым местом для горожан и гостей города", - говорится в сообщении ведомства.

Работы по созданию "Аллеи славы героев" уже ведутся

Отмечается, что благоустраивают территорию в рамках проекта по созданию комфортной городской среды. Новая аллея появится в городском сквере, который в Буденновске заложили ещё в середине прошлого года. Сейчас в этом сквере обновляют парковую мебель и пешеходные дорожки, а также восстанавливают системы освещения.

Кроме того, в 2020 году на территории Буденновского района установили 13 мемориальных стел и памятников в честь героев-фронтовиков.