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О рекордном обвале российской экономики
Источник Правда.Ру

Эксперт: готово ли здравоохранение России к оказанию массовой помощи

Общество

По мнению президента Национальной медицинской палаты, главы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, система здравоохранения России не готова к оказанию массовой помощи "при различных чрезвычайных ситуациях".

Вывод Леонида Рошаля для "Правды.Ру" прокомментировал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Это сложный вопрос. Если говорить о системе, о таком понятии как "система", то, скорее, да, с моей точки зрения, чем нет. Хотя тут, конечно, мы должны понимать, что, во-первых, никто не ожидал и никто не мог предположить, что это буден настолько большое количество пациентов одномоментно поступающих в медицинские организации. Кто мог это предположить? Я думаю, что ни одна система в обычной жизни не готовилась и, естественно, вот эти оптимизации, которые проводились, не были рассчитаны. Естественно, кто мог ждать такого события как пандемия? Поэтому, конечно, для любой системы во всех странах это очень серьезный экзамен и серьезное испытание, в том числе для российской системы", — заявил эксперт.

Справляется ли система здравоохранения с текущей нагрузкой?

Владимир Круглый считает, что Россия справляется с пандемией коронавируса ничуть не хуже западных стран. Однако есть проблемы, которые необходимо решать на уровне государственных и муниципальных властей.

"Я думаю, что по сравнению с другими странами все-таки, насколько можно видеть, мы справляемся с этой ситуацией не хуже, как минимум, других стран. Это первое. Но, второе, что необходимо сказать, что, конечно, очень много зависит от ситуации в разных регионах на местах. Одно дело Москва, например, или Санкт-Петербург. Мы видим, что в Санкт-Петербурге очень большие проблемы. И в Москве система здравоохранения работает с огромным напряжением и требуется буквально режим ручного управления для того, чтобы как-то обеспечить тот уровень оказания помощи, чтобы люди не погибали. А если говорить о регионах, то ситуация очень разная.

Во-первых, разное количество больных. И тут тоже очень много зависит от власти на местах, насколько решительно проводятся карантинные мероприятия, часто обвиняют губернаторов в том, что они излишние меры какие-то применяют. Мне кажется, что в данной ситуации излишних мер не может быть. И они более оправданы, чем такие совсем мягкие варианты. Мы видим ежедневную статистику прироста во всех средствах массовой информации и так далее. Поэтому очень много зависит от региональной власти.

Очень остро сейчас стоит вопрос об обеспечении медицинских работников средствами индивидуальной защиты. Мне кажется, что далеко не всегда есть необходимая обеспеченность. Хотя буквально, по-моему, вчера или позавчера министр промышленности и торговли, было такое заявление, что у нас все потребности медицинских учреждений удовлетворены полностью и можно разрешать экспорт средств индивидуальной защиты. Мне кажется, что надо судить не по удовлетворению заявок, а о фактическом удовлетворении медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

Особенно речь идет о врачах первого контакта, которые выезжают к пациентам. Они не знают, на какой случай они едут. Сейчас по методическим рекомендациям Министерства здравоохранения каждый случай респираторной инфекции должен расцениваться как возможная коронавирусная инфекция. Поэтому врачи или фельдшеры, которые выезжают к любому пациенту с температурой, не только с подтвержденным коронавирусом, но и к любому респираторному пациенту, должны иметь соответствующие средства индивидуальной защиты. Недопустимо то, что повторно стирают эти костюмы, повторная обработка. Если это одноразовое изделие, значит, оно должно быть одноразовое.

Во всяком случае, должна быть утвержденная инструкция Роспотребнадзором, что действительно это можно делать. Хотя если это одноразовое изделие, значит, тогда оно не одноразовое. Или оно одноразовое, или оно стирается. Такие факты есть в соцсетях, это все обсуждается. Должна быть защита врачей и медицинских работников. Поскольку они сами могут, во-первых, заразиться, во-вторых, они становятся источниками дальнейшего распространения инфекции бесконтрольно. Потому что они контактируют со многими другими не больными пациентами и со своими коллегами. На обеспеченность медицинских работников не только стационаров, но и скорой помощи, поликлиник этому должно быть прицельное внимание, самое пристальное внимание всех уровней власти в регионах".

Что ждёт российскую систему здравоохранения в ближайшем будущем?

Владимир Круглый ответил на вопрос о том, что ожидает российскую систему здравоохранения в обозримом будущем.

"Конечно, сейчас много уже идет разговоров, обсуждений и во врачебном сообществе, и не только во врачебном сообществе, что этот опыт, во-первых, должен очень внимательно проанализирован и должен быть поводом для принятия серьезных решений, системных решений о нашем здравоохранении. Мы помним, что некоторое время назад Валентина Ивановна Матвиенко, руководитель Совета Федерации, говорила, что необходимо пересмотреть саму структуру здравоохранения. Опять поднимается вопрос о необходимости страховых компаний или перехода прямого бюджетного финансирования органов здравоохранения. Мне кажется, это очень серьезная тема для обсуждения после того, как пандемия пройдет. Она, конечно, когда-то пройдет. Хотелось бы, чтобы это было быстрее. Тогда этот опыт, безусловно, должен быть тщательно изучен, проанализирован. Пока сейчас, мне кажется, рано говорить о том, как это лучше сделать. О необходимости страховых компаний, может быть, действительно стоит серьезно подумать", — заключил Владимир Круглый.

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Темы владимир круглый пандемия коронавируса система здравоохранения
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