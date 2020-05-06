Около двух тысяч российских семей получили льготную ипотеку

Более 20 тысяч заявок на получение ипотеки на льготных условиях подали россияне за первые две недели работы программы. Свыше 14 тысяч из них уже рассмотрено.

Данные озвучил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании под председательством Владимира Путина.

"11 тысяч заявок одобрено, а выдано уже порядка двух тысяч кредитов на общую сумму в шесть миллиардов рублей", — доложил Стасишин, напомнив, что при покупке квартиры в новостройке можно получить ипотеку в 6,5%.

Начала работать и программа по субсидированию ставок для кредитов для строительных компаний. По словам Стасишина, сейчас идет формирование заявок, вскоре начнется их рассмотрение.

В рамках докапитализации Фонда обманутых дольщиков по решению Владимира Путина уставной капитал организации увеличен на 30 миллиардов рублей.

"Мы проработали это с регионами. В ближайшее время 24 региона получат средства на завершение порядка 115 проблемных домов. Около 110 тысяч граждан получат поддержку в восстановлении их прав", — рассказал и. о. министра.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что программа льготной ипотеки работает до 1 ноября. После этого срока продлевать ее не планируют.